Romano: “Esclusione Onana? Ecco il motivo. La situazione è delicata”

André Onana è stato escluso dal CT del Camerun per la sfida contro la Serbia per ragioni disciplinari. Fabrizio Romano, giornalista, ha aggiunto dei dettagli:

"Mi è stato detto che la ragione dell'esclusione sta in una discussione con il CT Song, che avrebbe insistito affinché Onana adottasse uno stile di gioco più tradizionale per un portiere. Onana non ha alcuna intenzione di cambiare il suo stile, è una situazione delicata e per questo è stato escluso"