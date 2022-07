CorSera – Onana-Handa, l’alternanza non è specialità di casa Inter. Inzaghi…

Chi sarà il prossimo portiere titolare dell'Inter? La sensazione è che all'inizio Samir Handanovic abbia ancora la precedenza, con Onana al lavoro per scalzarlo. Ma i due si alterneranno durante la stagione? Si legge sul Corriere della Sera: "L’alternanza tra portieri non è la specialità di casa Inter e nemmeno di casa Inzaghi. L’ultima volta in cui due numeri uno nerazzurri hanno terminato un campionato con le rispettive presenze in doppia cifra per motivi tecnici — quindi senza contare le 15 presenze di Castellazzi nel 2011 per l’infortunio di Julio Cesar — risale a 39 anni fa, quando Lido Vieri e Ivano Bordon si giocavano regolarmente il posto, una situazione che perdurava già da diverse stagioni.

Con Simone in panchina invece nessun dodicesimo ha mai toccato le 10 presenze. E dopo l’errore di Radu a Bologna, nell’unica apparizione in campionato del secondo portiere, il tecnico interista lo ha ribadito, senza girarci troppo attorno: «Non mi pento di non averlo fatto giocare di più. Non sono per l’alternanza». Come lui, la maggioranza dei tecnici: perché il portiere deve essere un leader, ha bisogno di sapere che non perderà il posto al primo errore e deve trovare continuità, anche nel rapporto con la difesa".