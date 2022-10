Onana: “Meritavamo di vincere, la squadra ha carattere. Handanovic mi aiuta a…”

"Non è una vittoria, è un punto importante ma non ce l'abbiamo fatta. Siamo andati in vantaggio 3 volte ma non siamo riusciti a fare quello che dovevamo. Siamo molto contenti del lavoro fatto, i tifosi penso siano soddisfatti. Cercavo di dare il mio sostegno a tutti, cercavo di animare i compagni e i difensori, sono soddisfatto del carattere dimostrato, abbiamo avuto sempre voglia di vincere, avremmo meritato. Handanovic? Parlo molto con lui, la scorsa settimana ho giocato la prima partita in Serie A e non conosco i terreni di gioco, Handanovic mi aiuta tanto e parliamo tanto dei giocatori avversari e di come possiamo migliorare"