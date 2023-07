Pedullà – Onana, domani giornata calda. Inter, l’offerta per Lukaku non cambia

André Onana e Romelu Lukaku sono i nomi più caldi in ottica mercato dell'Inter, in entrata e in uscita. Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle trattative che coinvolgono il club nerazzurro: "Ten Hag vorrebbe avere Onana entro il fine settimana, che tra qualche giorno si dovrebbe ripresentare per lavorare con l'Inter. Domani giornata calda. L'offerta dell'Inter per Lukaku è sempre stata la stessa: base di circa 30 milioni di euro più bonus per arrivare a 35. Non è stata di 25, non è mai stata di 40, non è di 45. Il Chelsea chiede 40+5. Vediamo quello che succede".