Inter, Onana freme per giocare: pronto per un mini-ciclo. “Oggi capiremo se…”

Dopo le gare in Champions League, potrebbe essere arrivato il turno di Onana anche in Serie A. Inzaghi potrebbe cambiare strategia e scegliere di affidare la porta all'ex Ajax per una serie di partite.

"Onana freme per giocare, anche perché l’anno scorso è sceso in campo appena dieci volte e l’anno prima era stato fermo nove mesi per la squalifica per uso di un farmaco proibito. La vetrina europea è appagante, non c’è dubbio, ma c’è anche necessità di trovare il ritmo, di giocare quindi più gare ravvicinate. Senza contare che lo stile di un portiere, impatta anche sulla difesa. Lo scontro con De Vrij nell’azione del gol di Pedri annullato per mano di Ansu Fati, nasce forse anche dal fatto che l’olandese è poco abituato ad avere alle spalle un portiere che esce sempre", spiega il Corriere della Sera.