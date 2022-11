Onana: “Sono un po’ pazzo e non ho paura di niente”. Le parole a Sportweek in anteprima

"Le mani dell'Inter (e del Camerun)". L'edizione di Sportweek di sabato 26 novembre dedica la prima pagina ad André Onana , protagonista di un'intervista esclusiva in cui ha raccontato anche la sua vita a Milano e le ambizioni ai Mondiali in Qatar del Camerun.

"Sono un po' pazzo e non ho paura di niente", le dichiarazioni del portiere ex Ajax che si leggono sulla copertina del settimanale della Gazzetta dello Sport proposte in anteprima su Instagram.