UFFICIALE / La Lega Calcio Serie A ha stabilito l’orario della gara tra Inter e Benevento

L’Inter salterà la prima giornata. Comincerà il suo campionato dalla gara contro la Fiorentina. Ma la gara con il Benevento, rinviata perché i nerazzurri hanno completato la scorsa stagione il 21 agosto in finale di EL, verrà recuperata il 30 settembre. La data era in realtà già nota e ora con un comunicato la Lega Serie A ufficializza l’orario della gara in trasferta contro la formazione di Pippo Inzaghi. Si gioca il 20 settembre alle 18. Quello stesso giorno si giocheranno alle 18 Udinese-Spezia e alle 20.45 la gara tra Lazio e Atalanta.

(Fonte: Lega Calcio)