Ossigeno Inter, 280mln nelle casse Suning Holdings, le scadenze fanno meno paura

Come vi abbiamo scritto, lo Stato cinese ha acquistato il 23% di Suning.com nei giorni scorsi. Atto che ha portato nelle casse di Zhang Jindong circa 1,9 miliardi di euro. Di questi, scrive Tuttosport, 280 milioni di euro saranno trasferiti in Suning Holdings, società che controlla anche l'Inter. Vero e proprio ossigeno per le finanze nerazzurre: