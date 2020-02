Padelli alla Rai: “Indosso la maglia che sognavo da bambino, sempre emozionante”

Le parole di Daniele Padelli, oggi sostituto di Handanovic tra i pali, nel post partita, raccolte dai microfoni della Rai: “abbiamo subito un po’ le ripartenze dell’Udinese che è un’ottima squadra soprattutto in casa, gioca bene, poi dopo nella ripresa abbiamo sbloccato la partita e poi è stato tutto in discesa. Lotta con la JUventus? Il campionato è aperto, non dobbimao fare proclami ma punti, poi vedremo. Giocare con questa maglia è sempre emozionante, indosso la maglia che che sognavo da bambino, non giocavo da molto c’era emozione poi è passata”