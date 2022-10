Pagliuca: “Inter, alternanza letale: punta su Onana. Mi spiace vedere Handanovic…”

“Handanovic/Onana? Ahi ahi. Discorso delicatissimo. Per un portiere l’alternanza è letale, si è visto lo scorso anno a Parigi quando giocavano una partita Donnarumma e l’altra Navas. Gli anni passano anche per un grande portiere come Handa e non sai quanto mi dispiaccia vederlo subire certi gol. Ora è insufficiente. A breve penso che giocherà fisso Onana, uno che ha disputato con l’Ajax decine di partite in Champions”.