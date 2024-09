Il giovane centrale non ha ancora iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni, lo farà nei prossimi giorni

Tomas Palacios non ha ancora iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni dell’Inter. Ma non c'è nulla di strano, nessun allarme insomma perché il motivo è semplice.

Il giovane centrale argentino, appena acquistato dall’Independiente Rivadavia dopo una trattativa a tratti complessa, è dovuto tornare in Argentina per motivi burocratici sottolinea la Gazzetta dello Sport. In sostanza, ultime pratiche da sbrigare che richiedevano la presenza fisica del giovane difensore. Palacios si unirà al gruppo nei prossimi giorni.