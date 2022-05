Palmeri: “Circola una baggianata enorme riguardo il mercato dell’Inter”

Così il giornalista sui nerazzurri: "Gli stipendi di Lukaku e Dybala si ripagano con risparmi su Alexis, Vidal e Perisic"

"Che l’Inter abbia bisogno di vendere Lautaro per giustificare Lukaku e Dybala è una baggianata enorme. Se - ed è un grosso SE - Lautaro andrà, sarà stato per obblighi economici. Ma gli stipendi di Lukaku e Dybala si ripagano con risparmi su Alexis, Vidal e Perisic". Questo il tweet del giornalista Tancredi Palmeri in risposta a chi afferma che per avere in nerazzurro la coppia Dybala-Lukaku sarà necessario vendere Lautaro Martinez.