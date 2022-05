Repubblica: “Inter, Marotta sogna Lukaku-Dybala. E al Chelsea offre questo nome”

Domani è confermato che ci sarà un incontro a Milano tra i dirigenti nerazzurri e l'avvocato di Lukaku: lo scenario

Si fanno sempre più intense le voci di un possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Al momento i costi dell'operazione sono insostenibili per i nerazzurri, ma da domani si cercherà di trovare un possibile incastro per arrivare ad una soluzione. Spiega in merito Repubblica: "Il Chelsea, che da poco ha cambiato proprietà, non è disposto a sopportare una minusvalenza per l'attaccante belga. I londinesi prenderanno in esame solo un prestito oneroso (circa 23 milioni di euro, considerando l'ammortamento annuale) con un obbligo di riscatto fissato a circa 70 milioni di euro. Inoltre, Lukaku dovrebbe ridursi lo stipendio della metà, passando dai 12 milioni netti che guadagna al Chelsea, a 6 milioni. Che diventano 12 al lordo. In pratica chi compra Lukaku dovrebbe spendere, solo per il prestito di un anno, 35 milioni di euro, 23 più 12. Difficile che Marina Granovskaia, confermata almeno per una stagione nel ruolo di ad, faccia sconti a chi vuole Lukaku.