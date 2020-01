“Sembrerebbe che il Tottenham accetti 20 milioni di € per Eriksen. Fosse così, l’Inter dovrebbe chiudere l’operazione ieri, o l’altroieri. Ma credo che sia molto più difficile di così, soprattutto per l’Inter ma in generale per tutte, anche perché c’è il Real Madrid”. Così Tancredi Palmeri, su Twitter, ha commentato il tentativo dell’Inter per il fuoriclasse del Tottenham.