Marotta ci prova davvero, l’Inter vuole il colpo da impazzire: Eriksen, ci sono le cifre

Il colpo sarebbe veramente clamoroso. Un colpo di Marotta e da Marotta. L’Inter sta tentando seriamente di portare Christian Eriksen a Milano. Il fuoriclasse danese, in scadenza di contratto con il Tottenham, non ha intenzione di rinnovare e si guarda intorno.

L’Inter c’è. La concorrenza è mostruosa, un giocatore come Eriksen fa gola a tutta Europa ma i nerazzurri ci stanno provando. E per questo, conferma Sky Sport, “hanno iniziato un filo diretto con gli agenti” del centrocampista.

L’Inter vuole capire quali siano i margini per portare Eriksen a giugno a Milano. Massima cautela, siamo ancora alla fase dei contatti, ma l’Inter c’è. E seriamente. Il Tottenham, tra l’altro, vorrebbe vendere Eriksen già a gennaio per 20 milioni di euro. Cifra altissima per un giocatore che tra sei mesi si prende gratis. Cifra non così alta pensando invece al talento del giocatore in questione.

L’Inter valuta, Marotta studia le mosse. E intanto ascolta le richieste degli agenti.