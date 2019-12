Palmeri: “Il mercato dell’Inter è stato di sostituzione. Per riuscire a ottenere Kulusevski…”

Prima la partita contro il Genoa, poi per l’Inter sarà tempo di pensare al mercato per regalare ad Antonio Conte dei rinforzi e provare a lottare per lo scudetto. Con un tweet, il giornalista Tancredi Palmeri parla così del mercato dei nerazzurri: “Per riuscire a ottenere Kulusevski l’Inter darebbe via Politano. Alla fine la coperta rimarrebbe sempre corta. Il mercato dell’Inter sin da questa estate è stato di sostituzione, laddove quello della Juventus è stato di aggiunta a una rosa già più ampia“.