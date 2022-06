Palmeri: “Lukaku-Inter, c’è una data importante da cerchiare in rosso. Romelu ha deciso…”

Il giornalista parla del possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter

Nel suo editoriale per L'Interista, Tancredi Palmeri parla del possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Secondo quanto riporta il giornalista, l’accordo con la dirigenza interista c’è, 7.5 milioni all’anno più bonus. E c'è una data da cerchiare in rosso sul calendario, il 16 giugno. "Lukaku dovrebbe essere a Londra per incontrare il Chelsea. E’ vero che le cose si possono definire via WhatsApp, zoom, mail e pec, ma per chiedere un favore da 25 milioni (la cifra che il Chelsea chiederebbe per il prestito) si deve per forza procedere di presenza. Il problema è che al momento Lukaku non sa con chi incontrarsi. Il magnate Todd Boehly ancora non ha fatto passi ufficiali sul nuovo organigramma, e di fatto non si sa nemmeno se sarà un padrone munifico, o inflessibile, o malleabile. Al momento la plenipotenziaria è ancora Marina Granovskaya, ma il governo inglese ha chiesto espressamente che sia sollevata, come ulteriore provvedimento contro Abramovich".