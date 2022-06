Palmeri: “Lukaku e Dybala possono arrivare all’Inter senza vendere Lautaro: ecco come”

Così il giornalista: "Lukaku e Dybala possono tranquillamente arrivare all’Inter senza che l’Inter venda Lautaro"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri , giornalista, ha spiegato come sarebbe realizzabile per l'Inter una clamorosa operazione: dentro Romelu Lukaku e Paulo Dybala senza cedere Lautaro Martinez. Ecco come: "Lukaku e Dybala possono tranquillamente arrivare all’Inter senza che l’Inter venda Lautaro. Se Lukaku si trasferisse con metà stipendio - un gesto mai visto nella storia del calcio per un giocatore di tale livello, a questa età, e con quello stipendio, e che si può dire bilancerebbe il voltafaccia di Lukaku della stagione passata - andrebbe a percepire esattamente quanto l’Inter avrebbe offerto in lordo a Perisic al netto del Decreto Crescita (ah: Perisic il suo accordo con il Tottenham ce l’aveva da fine aprile; nemmeno se l’Inter avesse pareggiato l’offerta sarebbe rimasto, mentre la Juventus ha semplicemente perso il proprio tempo).

A proposito, rimane comunque difficilissima per Lukaku, che ancora non ha parlato con nessuno al Chelsea, il quale non sta scritto da nessuna parte conceda il prestito gratuito; e il quale Romelu per usufruire del Decreto deve andare a dama entro il 30 giugno, eppure sta trattando senza il proprio procuratore Pastorello, che ha pur sempre un mandato firmato proprio fino a quel giorno. E se arrivasse a Dybala, la Joya percepirebbe il 25% in meno della somma dei tagliati Vidal e Alexis Sanchez. Dunque Lukaku e Dybala possono essere dell’Inter senza che sia venduto Lautaro Martinez. Il che non vuol dire che Lautaro Martinez non sarà venduto: se andrà, non sarà per fare posto a un giocatore ma perché l’Inter avrebbe esigenza di vendere, a prescindere che Marotta riesca a farsi dare i giusti 70 milioni di € per Bastoni da Paratici (che non ha nessuna voglia di risanare i conti dell’Inter, a differenza di quanto fatto con Kulusevski e Bentancur dalla Juve)".