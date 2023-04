Palmeri: “Onana via per 40 mln è ragionevole. Ma l’Inter rifiuti questo scambio”

La Gazzetta dello Sport, nell'edizione di oggi, ha rilanciato l'interesse del Chelsea per Andre Onana . I Blues cercano un nuovo portiere e il nerazzurro è il preferito del club inglese, che con l'Inter ha in ballo anche l'eventuale rinnovo del prestito di Romelu Lukaku.

Oggi si è parlato del possibile inserimento di Kepa come contropartita. Tancredi Palmeri boccia l'idea: "Leggo sulla Gazzetta di un contatto tra Inter e Chelsea per la cessione di Onana per almeno 40 milioni. Tutto piuttosto ragionevole se non fosse per la possibilità di scambiarlo per Kepa + 10 milioni. Prendersi Kepa sarebbe un autogol, valutarlo 30 milioni peggio mi sento"