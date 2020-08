Palmeri: “Ecco le ‘richieste’ di mercato di Conte. E invece l’Inter ha avviato una trattativa”

Tancredi Palmeri si mostra particolarmente scettico sull’esito del confronto tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter. Il tecnico nerazzurro vorrebbe avere più voce in capitolo anche sulle questioni di mercato.

“Inter orientata ad avviare una trattativa per Lautaro. Ora, dovete sapere che Conte nel 2013 piantò un casino a luglio alla Juventus perché stavano per vendere Quagliarella all’Arsenal (Quagliarella era panchinaro). Immaginate per Lautaro. Queste sono le ‘richieste’ di mercato“, ha commentato Palmeri.