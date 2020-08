Mundo Deportivo – Assalto a Lautaro, addio Suarez è il primo passo: già pronti i seguenti

Via Suarez, riparte l’assalto a Lautaro Martinez. Era solo questione di tempo e puntualmente, in Catalogna, El Toro è tornato sulle prime pagine dei giornali. La decisione del Barcellona, comunicata oggi, di rescindere il contratto di Luis Suarez riapre la strada che porta all’eventuale arrivo in Spagna del centravanti dell’Inter.

I nerazzurri, finora, non si sono mai mossi dalla valutazione di 111 milioni di euro, pari al valore della clausola rescissoria. E non hanno intenzione di farlo ora.

Secondo El Mundo Deportivo, “l’addio di Suarez era considerato dal club fondamentale per liberare spazio per l’arrivo di Lautaro. Il centravanti argentino è il preferito dell’area sportiva e l’idea è quella di provare un nuovo assalto nel mese di settembre. Dopo Suarez, ci saranno altre cessioni per finanziare l’acquisto di Lautaro, che l’Inter valuta 111 milioni di euro. A giugno, il Barcellona ne offrì 70 più Junior Firpo, valutato 41 milioni per arrivare a coprire l’intera cifra. Ma la clausola è scaduta lo scorso 15 luglio. Ora riparte l’assalto, con l’alternativa che risponde al nome di Memphis Depay del Lione”.