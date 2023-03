Palmeri: “Rabiot-Vlahovic? Scandalo che può costare 50mln. L’Inter alzi la voce come il Milan”

"Quello che è necessario sapere, che venga spiegato, è come sia stato possibile che lo scandalo del Var al gol di Kostic sia stato possibile. Non solo il mani di Rabiot, incredibile dire che le immagini non fossero chiare; ma poi, come si è visto in serata, anche il secondo tocco di mano anche più grave di Vlahovic. Così come è un insulto all’intelligenza sentirsi dire che le immagini non fossero sufficientemente chiare. Il Var Mazzoleni deve spiegare quello che oggettivamente è inspiegabile. Così come l’arbitro Chiffi è indifendibile, visto che le immagini mostrano come fosse in asse perfetto e con visuale pulita per giudicare al meglio il tocco di mano".