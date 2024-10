Come racconta Tancredi Palmeri, il club inglese nei giorni scorsi ha offerto la panchina a Simone Inzaghi per subentrare immediatamente

Momento davvero complicato per il Manchester United che continua ad inanellare sconfitte sia in campionato che nelle coppe. E la posizione di Erik Ten Hag è sempre più a rischio, con la dirigenza dei Red Devils che sarebbe pronta già a cambiare nelle prossime settimane: come racconta Tancredi Palmeri, il club inglese nei giorni scorsi ha offerto la panchina a Simone Inzaghi per subentrare immediatamente durante la pausa nazionali. Il tecnico dell'Inter, però, ha declinato l'offerta e ha deciso di restare a Milano.