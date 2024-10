Negli impegni europei un avversario è stata la modesta Stella Rossa, ma il primo esame era stato durissimo sul campo del City di Guardiola. E i nerazzurri quella notte sono diventati soltanto la seconda squadra a ottenere un clean sheet esterno contro i Citizens, dopo lo Sporting Lisbona nel marzo 2022. Dentro i confini nazionali, invece, la porta è rimasta inviolata soltanto 2 volte in 6 partite (contro Lecce e Atalanta) e ad approfittarne non è stato soltanto il Milan, ma anche squadre non di vertice come Genoa, Udinese e Monza.

Le differenze — Di certo nelle sfide internazionali c’è stata maggiore applicazione e concentrazione, come testimonia la feroce opposizione messa in mostra contro le tante pedine offensive del City che in quel match sono state completamente anestetizzate, a partire da Haaland. Un altro motivo che spiega la differenza di rendimento è la condizione in crescita dei nerazzurri, soprattutto vedendo l’evoluzione in positivo di alcuni singoli rispetto al pallido inizio di stagione.

Il campionato è iniziato molto prima, tanti giocatori reduci da una stagione estenuante non hanno avuto abbastanza giorni per ricaricare le pile e alcuni infortuni muscolari hanno di certo rallentato i naturali step di crescita. Un altro esame per verificare i progressi arriverà domani sera contro il Torino, una squadra che in Serie A nelle prime 4 partite su 6 ha segnato almeno 2 gol e anche stavolta proverà a mettere in difficoltà gli avversari.

Le rotazioni — Come per tutto il resto della squadra, Inzaghi punterà a fare rotazioni continue nell’undici iniziale e queste riguarderanno anche la difesa. Come del resto è già successo fin qui. L’anno scorso, al netto di qualche scelta forzata, il pacchetto titolare era composto da Pavard, Acerbi e Bastoni, ma quest’anno i cambi saranno ben più frequenti e l’idea è quella di coinvolgere maggiormente anche Bisseck e De Vrij per arrivare in fondo a una stagione così impegnativa.

Dopo gli episodi di Udine, arrivati in seguito ad altre disattenzioni difensive, Inzaghi con i suoi alla Pinetina ha messo a fuoco certe situazioni di gioco per far sì che il pacchetto arretrato possa tornare a sbagliare il meno possibile. Proprio dopo la trasferta in Friuli, il tecnico piacentino aveva sottolineato l’eccessiva facilità con cui gli avversari riescono a far male a Sommer e compagni, richiamando i suoi a una maggiore attenzione. L’anno scorsa la musica in campionato era stata ben diversa, visto che nelle prime 6 giornate soltanto Milan e Sassuolo avevano perforato la porta interista (3 gol in tutto) e la squadra aveva assorbito alla svelta gli arrivi di nuovi innesti titolari come Pavard e lo stesso Sommer. Quest’anno non ci sono stati stravolgimenti, ma soltanto in Europa si è vista la vecchia Inter ermetica in difesa. Serve una risposta già domani sera, per certificare che la strada intrapresa è quella della guarigione", si legge.