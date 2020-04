Pancev: “Andare all’Inter il mio più grande errore, c’era una brutta atmosfera. Mi guardavano…”

Arrivato come grande colpo di mercato dell’Inter, Darko Pancev si rivelò invece un flop. Ai microfoni di Goal, l’ex giocatore ha raccontato così la sua avventura in nerazzurro: “Il mio più grande errore è stato andare all’Inter. Sono andato in una squadra dove c’era una brutta atmosfera, una squadra che giocava in modo difensivo. Mi guardavano in modo diverso e penso che non mi supportassero abbastanza affinché mi adattassi più facilmente“, racconta il macedone. “Ma l’errore è stato mio perché sarei potuto andare in squadre come il Real Madrid , il Barcellona o il Manchester United, che mi seguivano in quel periodo“.

Pancev ha poi attaccato i media italiani, rei di essere troppo duri nei suoi confronti: “Sì, assolutamente. Non è stato affatto carino, ma, lo ripeterò di nuovo, guardando indietro al giorno d’oggi è chiaro per me che i loro giornalisti proteggevano prima l’Inter e non me. E sono stato vittima di tutto il gioco“.

(Goal.com)