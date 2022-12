Pandev: “Dopo il Triplete tutti ubriachi. Eto’o ci disse una cosa prima della finale”

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Goran Pandev ricorda la conquista del Triplete con l'Inter. "Dopo la conquista del Triplete eravamo quasi tutti ubriachi. Siamo tornati alle 6 di mattina a San Siro, bevendo birre pure in aereo. Mio figlio era nato da un mese, sono passato da casa per salutarlo. Dopodiché sono stato con amici a bere vino e champagne e la festa è continuata. Fu incredibile, eravamo tutti euforici per lo splendido ed inatteso traguardo raggiunto"