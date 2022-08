Le Parisien – Skriniar, distanza notevole Inter-PSG: colloqui potrebbero fallire

Questa la riflessione dei francesi: "PSG e Inter, dunque, stanno ancora negoziando l'arrivo dello slovacco. Il divario tra domanda e offerta sembra ancora oggi notevole. L'Inter chiede 80 milioni di euro, bonus compresi, per vendere Skriniar, cifra improbabile da mercato per un giocatore che scadrà tra sei mesi di contratto. Quest'estate, nonostante età e carriere diverse, Jules Koundé, 23 anni, (dal Siviglia al Barcellona) e Kalidou Koulibaly, 31 anni, (dal Napoli al Chelsea), sono stati ceduti a 50 milioni di euro e meno di 40 milioni di euro. A 80 milioni di euro, i vertici parigini sono stati irremovibili con i loro omologhi italiani: Skriniar non verrà. Più di 20 milioni di euro ora separano i due schieramenti mentre lo staff parigino è in lotta per un trasferimento sotto la soglia dei 60 milioni di euro, un prezzo già altissimo. Il fallimento dei colloqui non è quindi più da escludere in questo caso".