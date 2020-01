Parma, pronto un nuovo tentativo per Esposito: l’operazione Radu può ammorbidire l’Inter

Proseguono le operazioni di mercato sull’asse Inter-Parma: nella giornata di ieri i due club hanno raggiunta un’intesa di massima per il passaggio in Emilia di Ionut Radu, finito in panchina al Genoa dopo il ritorno in rossoblu di Perin. Ma non è finita qui: i ducali, secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbero tornare alla carica per Sebastiano Esposito.

“Un portiere lo sta per prendere il Parma, alle prese con l’infortunio di Sepe: arriva, dal Genoa ma via Inter detentore del cartellino, il romeno Ionut Radu. Un’operazione che, oltre a tamponare l’emergenza, potrebbe aiutare ad ammorbidire l’Inter per il prestito di Esposito, attaccante che gli emiliani stanno cercando per sostituire l’infortunato Inglese. E, considerato che si è bloccato anche Kulusevski, il Parma ha una comprensibile fretta“.