Parma-Inter, le probabili formazioni: miglior undici possibile per i nerazzurri

L'inizio della nuova stagione si avvicina e Simone Inzaghi fa sul serio: in campo tutti i big tranne ovviamente Lukaku

Meno di tre ore al calcio d'inizio di Parma-Inter, penultima amichevole estiva della squadra di Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni, nelle quali ovviamente non c'è Romelu Lukaku, in procinto di tornare al Chelsea. Al posto del belga, al fianco di Lautaro Martinez, ci sarà il giovane Satriano. Nerazzurri con il miglior undici possibile, in attesa di sviluppi sul mercato in entrata.