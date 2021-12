Inter, passerella d’addio per Eriksen: San Siro lo aspetta per il saluto finale

Il club nerazzurro sta organizzando il giusto tributo per lo sfortunato centrocampista danese, impossibilitato a giocare in Italia

Manca solamente l'ufficialità, ma lo scenario è ormai definito: Christian Eriksen non sarà più un calciatore dell'Inter . Lo sfortunato centrocampista danese, colpito da un arresto cardiaco a giugno durante l'Europeo, rescinderà il suo contratto con i nerazzurri, dal momento che il Coni - come ampiamente previsto - gli ha negato l'idoneità per giocare in Italia. Tuttosport certifica l'addio:

"L'avventura di Christian Eriksen con l'Inter, vissuta sempre sull'ottovolante prima di quanto accaduto in quel maledetto pomeriggio di Copenaghen, è ormai giunta ora al termine. Ieri mattina di buon'ora, e prima che Beppe Marotta e Alessandro Antonello raggiungessero l'assemblea di Lega, il calciatore, accompagnato dal suo agente Martin Schoots, ha definito i dettagli per la sua buonuscita. Il tutto dopo che il responso del Coni, come ampiamente previsto, aveva esplicitato la non idoneità alla pratica sportiva in Italia del 29enne per via del defibrillatore sottocutaneo impiantatogli dopo il malore accusato in Danimarca-Finlandia dello scorso giugno".