Ag Lukaku: “Critiche dai tifosi dell’Inter, ma il Chelsea è stata una decisione sofferta”

L'agente di Lukaku Federico Pastorello è tornato a parlare del trasferimento del belga dall'Inter al Chelsea

"Abbiamo ricevuto molte critiche dai tifosi dell'Inter, quando succedono queste cose si danno dei dispiaceri. È stata una decisione molto più sofferta di quello che si pensa, ne abbiamo discusso molto. Solo perché dall'altra parte c'era un club che per lui rappresentava moltissimi si è deciso di andare vanti. Dal punto di vista personale è stato difficile. Il Chelsea lo ha cercato con grande voglia, l'Inter è prima anche grazie ai nuovi calciatori. Siamo tutti contenti. Per la difficoltà e per il livello economico è un'operazione che mi ha reso orgoglioso, così come averlo portato in Italia dallo United. Altra operazione molto ma molto complicata. La cosa più difficile è stata trasferire un giocatore dalla Lazio alla Juve, Lichtsteiner. Oggi i club sono molto più prudenti nel fare rinnovi sontuosi, magari non per i super top, per loro ci sono sempre i soldi. Bernardeschi è un top player, non escludo nulla per lui. Valuterò le opportunità, anche quella di rinnovare con la Juve. Gennaio? Non credo ci saranno grosse sorprese, sarà un mercato più tranquillo".