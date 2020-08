Pastorello: “Messi-Inter? Economicamente Suning può. Bisogna vedere Conte. Sul mercato faranno…”

“Possibile dal punto di vista finanziario probabilmente sì perché la proprietà dell’Inter è una proprietà molto forte e quindi chiaramente dal punto di vista economico, sarebbe fattibile. Poi bisogna chiaramente vedere il pensiero dal punto di vista tecnico da parte del mister. La figura di Messi è talmente importante che sposta equilibri dal punto di vista tecnico-tattico. A me vedere Messi fuori da Barcellona fa ancora molto strano però effettivamente tutto è possibile”. Così Federico Pastorello, agente molto vicino a casa Inter, sul possibile colpo Messi, durante un’intervista a Dribbling, su Rai Sport.

IL MERCATO DELL’INTER

“Credo che ci sarà un mix delle due politiche, tra giovani e giocatori esperti. Sia investire su giovani, come hanno fatto adesso con Hakimi, sia qualcuno di esperto, magari un centrocampista che serve assolutamente. Vidal? Ha lavorato con Conte, ha fatto una carriere incredibile, ha grandissima personalità. Sono quei giocatori che tutti i tecnici vorrebbero. Ha un grande ingaggio, un’età avanzata. Per la società che lo prende rappresenta solo un costo ma per vincere bisogna anche affrontare questo tipo di costi”