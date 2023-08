Inzaghi, niente piano B. L’Inter lo accontenta con Pavard: prossima settimana ad Appiano

"L’Inter finalmente abbraccerà il difensore tanto chiesto da Simone Inzaghi, l’uomo del post Skriniar, il titolare per completare il reparto davanti a Sommer. Pavard non farà in tempo a essere disponibile per Cagliari, ma il messaggio positivo recepito nella giornata di ieri è arrivato anche alle orecchie dell’allenatore. La stessa Inter non ha affondato il colpo per un eventuale piano B. E sì che il problema è stato affrontato in casa nerazzurra", scrive La Gazzetta dello Sport.