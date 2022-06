Pedullà: “Ausilio a Londra? Può ascoltare offerte. Lukaku-Inter? Porta aperta”

Nel corso della trasmissione di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha fatto il punto sulle principali trattative in casa Inter: "I dirigenti vogliono consegnare il 90% della squadra entro il ritiro a Simone Inzaghi. L'Inter ha bloccato e imbastito molte operazioni come Mkhitaryan, Dybala e Asllani e Bremer bloccato: Ausilio ora è a Londra. La vicenda Lukaku viaggia su un binario diverso: parla tramite il suo avvocato col Chelsea e pensa di potersi liberare in prestito. Ha già dato la disponibilità all'Inter di ridursi l'ingaggio, ora la porta è aperta: ci vogliono però cessioni e la missione di Londra è propedeutica per ascoltare offerte. Tutti vogliono restare, però Lautaro è un chiodo fisso di Conte con o senza Kane, poi ci sono sullo sfondo Skriniar, Bastoni e De Vrij. Ausilio si fermerà dunque un giorno a Londra".