Pedullà conferma: “Inter, Frattesi pista per luglio per due motivi”

Il noto esperto di calciomercato conferma quanto anticipato da Fcinter1908: non c’è margine per portare il centrocampista in nerazzurro a gennaio

Daniele Vitiello

Davide Frattesi è un obiettivo ormai noto dell’Inter. Il centrocampista del Sassuolo piace alla dirigenza nerazzurra, al punto da spingerla ad avviare contatti con il Sassuolo e il suo entourage per anticipare altri club interessati. L’affare, come anticipato già da Fcinter1908.it, è da considerarsi per la prossima stagione e non per la finestra di gennaio.

La conferma arriva anche da Alfredo Pedullà attraverso il suo sito: “I motivi sono due, li riepiloghiamo. Il primo: l’Inter non ha la necessità di aggiungere ora un nuovo centrocampista. Il secondo (non meno importante del primo): il Sassuolo lo ritiene indispensabile per la seconda parte della stagione. Quindi, è un discorso (concreto) per luglio. E ricordiamo sempre che la Roma ha diritto al 30 per cento da una futura vendita di Frattesi, particolare da non sottovalutare”. Nulla che i lettori di Fcinter1908.it non sapessero.