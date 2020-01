Pedullà: “Petrachi ha esagerato, trattava per la Roma ed era del Torino. E quella sciarpa…”

Alfredo Pedullà, su Sportitalia, è tornato a parlare del caso Spinazzola-Politano tra Inter e Roma: “Petrachi non può parlare di cose degli altri quando non le conosce. Alla fine Politano verrà accontentato, vedremo se metteranno l’obbligo a 8-10 presenze. Ma questa è la notizia. Io penso che tra colleghi ci si debba chiarire privatamente senza arrivare a questi livelli, credo che Petrachi sia andato oltre. Per me vale tra Petrachi e Ausilio come tra Sartori e Boban o chiunque altro. Tra l’altro l’estate di Petrachi è stata molto particolare, questa estate Petrachi trattava per la Roma quando era ancora sotto contratto per il Toro. Tra colleghi una cosa del genere non ha motivo di esistere. E gli agenti dei calciatori devono fare gli agenti. Io la sciarpa la indosso quando ho firmato il contratto e solo quando ho firmato. Sono saltate 1000 trattative prima della firma, già dopo e durante le visite mediche. Ci deve essere prudenza sempre”.