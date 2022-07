Pedullà: “Dybala-Inter ha vento mediatico contro. C’è motivo preciso se è ancora lì”

"Io non capisco perché occorra accostare ogni giorno Dybala a 18 squadre diverse. Questo non lo capisco. E' una roba di fantacalcio, non ci sta. Anche perché altrimenti Dybala avrebbe già scelto. E invece sta ancora lì, se sta ancora lì c'è un motivo. Lui vuole aspettare ancora l'Inter, poi al massimo comincerà a valutare altre cose. Ma di certo non a 3 milioni. Io credo che Dybala all'Inter abbia il vento contro mediatico, come se questa cosa di Dybala all'Inter creasse problemi a qualcuno. Ma secondo voi perché non ha squadra ancora Dybala? Perchè? Perché ha un patto con Marotta. SI deve slegare da questo patto se vuole andare da un'altra parte. Altrimenti sarebbe già andato da un'altra parte"