Dybala-Inter, standby ma sensazioni positive. “Ieri Marotta ha telefonato ad Antun e…”

"Questa sera, all’ora del tè con i pasticcini, Beppe Marotta e Simone Inzaghi faranno da cerimonieri in sede al vernissage stagionale, in attesa del raduno fissato per domani alla Pinetina. In mezzo a loro, ci sarà un fantasma bianconero, che corrisponde all’identikit di Paulo Dybala", spiega il quotidiano che poi, riportando le parole di Pioli, aggiunge: "Probabilmente Simone Inzaghi sarà molto più diplomatico, anche se c’è - è inutile nasconderlo - la preoccupazione che l’innesto di Dybala in un attacco che ha gerarchie ben definite (Lukaku e Lautaro titolari, Dzeko e Correa alternative) possa scompensare una situazione di equilibrio certificato, il tutto al netto delle pressioni che potrebbe portare la richiesta di vedere in campo tutti insieme contemporaneamente i tre tenori nerazzurri. Essendo però Dybala un pallino di Marotta, la sensazione di un po’ tutti in sede è che alla fine la Joya sbarcherà ad Appiano".