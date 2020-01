Pedullà – Inter-Tottenham, accordo vicino: ecco il giorno dell’arrivo di Eriksen in Italia

Eriksen-Inter, ormai siamo in dirittura d’arrivo. Gli ultimi dettagli della trattativa che sta catalizzando l’attenzione mediatica stanno per essere risolti e si inizia ad intravedere il traguardo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per l’arrivo in Italia del danese:

“Eriksen vede l’Inter! Verso gli accordi totali vicini ai 20 milioni chiesti dal Tottenham. Lunedì il giorno programmato per arrivo e poi visite. Ultimissimi dettagli (al massimo anticipano…)”.