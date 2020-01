Pedullà: “Eriksen, come la chiamiamo l’ultima notizia se non l’ennesimo…”

I tifosi dell’Inter continuano a sognare Christian Eriksen. I giorni passano, il giocatore si avvicina sempre di più ai nerazzurri, che devono solo limare gli ultimi dettagli con il Tottenham per quanto riguarda il cartellino. Ieri Jose Mourinho ha negato la trattativa, affermando che il giocatore avrebbe sicuramente giocato contro il Watford: lo Special One ha poi cambiato idea, decidendo di lasciarlo in panchina. Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha commentato così questa faccenda: “Eriksen in panchina e non titolare, malgrado le parole di Mourinho. Come lo chiamiamo se non ennesimo indizio Inter?”.