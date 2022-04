Pedullà: “Inter, con Bremer c’è stretta di mano: valutata questa contropartita”

Le idee dei nerazzurri sono chiare: c’è una stretta di mano con Bremer, obiettivo individuato da oltre tre mesi

Ormai è chiaro a tutti: è Gleison Bremer l'obiettivo numero uno per la difesa del futuro dell'Inter. Il centrale del Torino sta impressionando tutti quest'anno e i nerazzurri si sono mossi con largo anticipo su di lui. Questo lo scenario secondo Alfredo Pedullà: "Le idee dei nerazzurri sono chiare: c’è una stretta di mano con Bremer, obiettivo individuato da oltre tre mesi e gradimento assolutamente ricambiato. Presto l’Inter, ora concentrata sulla corsa scudetto, andrà dal Torino per impostare un accordo. Valutazione tra i 25 e i 30 milioni, non di più, in base a quanto pattuito quando è stato prolungato il contratto dal 2023 al 2024. E potrebbe anche essere valutata una contropartita tecnica, per esempio Pinamonti".