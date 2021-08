Pedullà – Inter, Correa si allontana sensibilmente: contatti Lazio-Everton e…

L'aggiornamento sul futuro dell'argentino accostato con insistenza all'Inter nelle ultime settimane

Contatti in corso tra Lazio ed Everton per Correa. Come riporta in questi minuti Alfredo Pedullà, dalle 19 i due club stanno discutendo sul calciatore e il fatto che l'Inter abbia fatto passi concreti nelle ultime ore verso Thuram può favorire in qualche modo i Toffees.

Spiega l'esperto di mercato: "Joaquin Correa si allontana sensibilmente dall’Inter (pole Thuram per l’attacco), ma dalla prima serata sono in corso contatti con l’Everton. Ulteriore conferma che il Tucu non è incedibile e che la Lazio sta valutando un’offerta con una base di 30 milioni più eventuali bonus. L’Everton è molto interessato. La trattativa si potrà sviluppare nelle prossime ore, non c’è chiaramente il veto alla cessione. La Lazio ha comunque bloccato Kostic dell’Eintracht indipendentemente dal futuro dell’attaccante argentino, ma la possibile svolta che può arrivare da stasera è un motivo in più per considerare questa trattativa come una possibile soluzione entro la conclusione del calciomercato estivo".