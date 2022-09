Pedullà – De Vrij, c’è una cosa che l’Inter non dice. Il difensore aveva chiesto…

La sosta per le Nazionali potrebbe rappresentare per l'Inter un momento importante per impostare il rinnovo di Milan Skriniar. Come anticipato da FcInter1908.it, Marotta e Ausilio hanno già fissato un incontro con Skriniar e il suo entourage. I dirigenti nerazzurri sono impegnati in un'altra partita, quella per il rinnovo di Stefan de Vrij. "L’olandese, in scadenza come il suo collega, è un enorme punto di domanda. E forse le risposte sono già arrivate: un anno fa De Vrij era sicuro di rinnovare, a metà giugno aveva chiesto che venisse mantenuta quella promessa", sottolinea Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport.