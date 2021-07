Pedullà: “Inter, Nandez si può in prestito con diritto e con queste contropartite”

Secondo l'esperto di mercato, Nahitan Nandez all'Inter è un'operazione fattibile con queste condizioni

E' Nahitan Nandez il nome caldo delle ultime ore in casa Inter. Si sta infatti discutendo su più tavoli tra Cagliari e club nerazzurro e l'uruguaiano potrebbe essere un'operazione interessante che risponde alla parola "creatività" più volte pronunciata da Beppe Marotta. E, come scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'affare si può fare con queste condizioni: "Nandez aspetta l’Inter: si può anche in prestito con diritto e contropartite (Dalbert e Nainggolan, occhio anche a Pinamonti se parte Simeone). Rapporti solidi tra i due club".