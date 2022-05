Pedullà: “Inter? Per far posto a Dybala non cederà un big, ma sacrificherà…”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto su Twitter sulla trattativa che porterà Paulo Dybala all'Inter

Con il passare dei giorni, le possibilità che Paulo Dybala vesta la maglia dell'Inter la prossima stagione si fanno sempre più alte. E dopo La Gazzetta dello Sport, arriva anche la conferma di Alfredo Pedullà, esperto di mercato, che ha spiegato la strategia del club per arrivare alla Joya: "Ricordiamo (a chi mai ne ha parlato) che per fare posto al Picciriddu l’Inter ha intenzione di sacrificare Sanchez (clausola di uscita a un anno dalla scadenza). E non di cedere un big in attacco, men che meno il Toro. A meno di offerte folli. Da un mese è così".