Emergono le immagini definitive della divisa casalinga dell'Inter campione d'Italia per la stagione 2024-25. A riportarle è il sito specializzato FootyHeadLines.com: confermate le due stelle sul logo del club al centro del pezzo, con il tricolore sul cuore in alto a sinistra. E confermate anche le strisce regolari nerazzurre per trequarti della maglia, mentre un quarto sarà a strisce trasversali e irregolari. Stesso motivo sui pantaloncini. Ecco tutte le foto: