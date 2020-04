Pedullà – Barça, Lautaro è un chiodo fisso: il retroscena sulla maxi-offerta. Ma ora l’Inter…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, prima dell’emergenza Coronavirus, l’Inter aveva fissato un incontro con gli agenti di Lautaro Martinez per discutere della clausola da 111 milioni di euro e del rinnovo di contratto. Per il Barcellona, però, Lautaro è un chiodo fisso e l’esperto di mercato ha aggiunto che, prima che l’emergenza diventasse pandemia, il club blaugrana era anche disposto a pagare la clausola, presentando un’offerta di ingaggio al giocatore tre o quattro volte superiore a quello attuale e andando oltre i 10 milioni di euro a stagione.

ICARDI – Pedullà, poi, ha illustrato la situazione legata a Mauro Icardi, che il PSG sembra intenzionato a riscattare: per l’esperto di mercato, però, il club transalpino sta tentennando per due motivi: il primo riguarda il prezzo – diritto di riscatto a 70 mln – che potrebbe essere ritoccato vista la crisi economica, mentre il secondo è relativo alla volontà del giocatore che non è ancora chiara. Per questo motivo, l’ipotesi Juventus non è da scartare.

(Sportitalia)