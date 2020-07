Pedullà – Lucerna, Males ai margini: trattativa con l’Inter ai dettagli

Darian Males è un obiettivo concreto di mercato per l’Inter. Alfredo Pedullà ha parlato della situazione del giovane attaccante del Lucerna: “Males è finito ai margini del Lucerna. Non è andato nemmeno in panchina nell’ultima partita, a conferma che il suo futuro è ormai scritto. Ricordiamo che Males ha una valutazione di circa quattro milioni più eventuali bonus,e che l’Inter sta davvero lavorando agli ultimi dettagli: ha parlato con il ragazzo, entusiasta della destinazione e della possibilità di cimentarsi in Serie A. Males è alto circa 1,90, ha origini serbe e passaporto svizzero, può essere utilizzato anche come trequartista, ma da esterno offensivo spesso si esalta”.