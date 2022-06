Pedullà: “Inter-Lukaku, la situazione. Asllani, i dettagli dell’operazione”

In casa Inter si continua a lavorare per il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, ci sarà una call entro domenica, forse lunedì. Per quanto riguarda Asllani il club nerazzurro ha chiuso l'operazione in prestito biennale con obbligo di riscatto. Bellanova in arrivo. Cambiaso, l'Inter lo ha bloccato ma non può fare un prestito perché in scadenza, ha sondato società amiche per capire la fattibilità. Settimana prossima ci sarà un incontro con la Juve che è interessata molto a Cambiaso.