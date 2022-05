Pedullà: “Lukaku, prese distanze da Pastorello. Inter? Solo in questo modo”

Così il giornalista sul belga: "Lukaku non vuole agenti accanto, al massimo consulenti o avvocati: ha preso le distanze da Pastorello"

Continuano le voci in merito ad un possibile ritorno all'Inter di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, protagonista di una stagione negativa con la maglia del Chelsea, vuole solo tornare a Milano ed è disposto a tutto per poter realizzare questo suo sogno. Spiega in merito Alfredo Pedullà: "Lukaku non vuole agenti accanto, al massimo consulenti o avvocati. Come anticipato il 13 maggio, ha preso le distanze da Pastorello. Un ritorno all’Inter? Solo in prestito e a 7 milioni di ingaggio (la metà). In pratica dovrebbero quasi regalarlo".